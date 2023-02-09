Великобритания может использовать замороженные российские активы, чтобы помочь отстроить Украину — Finance.ua
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Великобритания может использовать замороженные российские активы, чтобы помочь отстроить Украину

Казна и Политика
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство его страны работает с западными союзниками, чтобы попытаться легализовать процесс предоставления Киеву замороженных российских активов на восстановление Украины.
Об этом пишет The Independent.
Отвечая на вопрос во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, очистит ли премьер «репутацию Лондона как города, который все еще отмывает российские деньги», Сунак отметил, что в должности министра финансов ввел «самый широкий и самый перспективный» пакет санкций против рф.
«Великобритания объявила о новых санкциях, которые будут продолжать очень четко демонстрировать, что агрессия россии неприемлема, и мы будем наказывать ее всеми возможными способами», — добавил он.
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Премьер отметил, что Лондон обдумывает идею использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении разрушенной Украины.
Ранее, выступая на Даунинг-стрит, он отметил, что сейчас создается независимый фонд для сбора подсанкционных российских активов.
«Мы гарантировали, что выделенные здесь средства будут заложены в основу реконструкции Украины, и сейчас мы работаем с международными партнерами через судебный процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины», — сказал Сунак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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