Великобритания может использовать замороженные российские активы, чтобы помочь отстроить Украину — Finance.ua

Великобритания может использовать замороженные российские активы, чтобы помочь отстроить Украину Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство его страны работает с западными союзниками, чтобы попытаться легализовать процесс предоставления Киеву замороженных российских активов на восстановление Украины.

Об этом пишет The Independent

Отвечая на вопрос во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, очистит ли премьер «репутацию Лондона как города, который все еще отмывает российские деньги», Сунак отметил, что в должности министра финансов ввел «самый широкий и самый перспективный» пакет санкций против рф.

«Великобритания объявила о новых санкциях, которые будут продолжать очень четко демонстрировать, что агрессия россии неприемлема, и мы будем наказывать ее всеми возможными способами», — добавил он.

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Премьер отметил, что Лондон обдумывает идею использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении разрушенной Украины.

Ранее, выступая на Даунинг-стрит, он отметил, что сейчас создается независимый фонд для сбора подсанкционных российских активов.

«Мы гарантировали, что выделенные здесь средства будут заложены в основу реконструкции Украины, и сейчас мы работаем с международными партнерами через судебный процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины», — сказал Сунак.

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УНН По материалам:

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