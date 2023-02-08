Великобритания вводит новые санкции против рф — Finance.ua

Великобритания вводит новые санкции против рф Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Великобритания вводит новые санкции против рф

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ввел новый пакет санкций против российской военной и кремлевской элиты.

Об этом сообщает британское правительство.

В целом, пакет санкций распространяется на шесть организаций, предоставляющих военную технику для вторжения россии в Украину, а также на физических лиц.

Отмечается, что новые санкции усиливают экономическое давление на президента рф владимира путина, «подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине одержать победу».

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Сегодняшние санкции направлены на организации, опирающиеся на военные для продолжения вторжения в Украину. В частности, CST (производитель российских беспилотников), РТ-комплект (производит детали для вертолетов), «Оборонлогистика» (организует транспортировку и доставку российской военной техники), «Универсалмаш» и «Липецк» (изготавливают или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов) и Topaz, (разработчик программного обеспечения для военной авиации).

Группа лиц, связанных с Путиным посредством непрозрачных финансовых сетей, также попала под действие санкций.

В пакет включены 5 человек, связанных с роскошными резиденциями путина. Речь идет о Борисе Титове (уполномоченный президента по правам предпринимателей), Николае Егорове (до недавнего времени замглавы правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода россии), Сергее Руднове (владелец прокремлевского агентства новостей «Регум»), Викторе Мячине (владелец «Аэростарта», российской компании по обслуживанию и ремонту самолетов).

Также в список попала Светлана Кривоногих, являющаяся акционером Банка «Россия» и «Национальной Медиа Группы», отмечается, что она последовательно продвигает российское нападение на Украину.

Кроме этого, санкции наложили на Алексея Репика, он глава совета директоров российской фармацевтической компании «Р-Фарм», которая получила финансирование от российского фонда прямых инвестиций. Сообщается, что за последний год Репик имел 4 встречи с путиным, и он владеет самолетом M-FINE, которым пользуется дочь путина. Санкции касаются и Евгения Школова (бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы») и Павла Титова (президент ассоциации «Деловая Россия»).

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