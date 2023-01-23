Кулеба попросил «сокрушительных санкций» против рф — Finance.ua

Кулеба попросил «сокрушительных санкций» против рф Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Кулеба попросил «сокрушительных санкций» против рф

Страны должны как можно быстрее ввести 10 пакет санкций против страны-агрессора россии.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время обращения к главам МИД стран ЕС в понедельник, 23 января.

«Я призываю вас ввести сокрушительные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников. Уничтожив или серьезно ограничив способность россии производить новые ракеты и беспилотники, мы „убьем“ их возможность создавать новые средства террора. Мы также достигнем долгосрочной стратегической цели сдерживания российского ракетного террора», — заявил Кулеба.

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Он призвал усилить давление санкций против россии, чтобы остановить ее военные преступления. При этом никакие исключения или ослабления санкций недопустимы. кремль пытается всячески обойти ограничения, в связи с чем россия должна получить твердый отпор.

Глава МИД Украины также напомнил о призыве Украины снизить предельное ограничение на цену нефти, поскольку актуальная цена Urals уже ниже 40 долларов США за баррель. Он также призвал отключить больше российских банков от SWIFT, прежде всего Газпромбанк и Банк Санкт-Петербург, которые привлечены к финансированию войны.

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Кулеба подчеркнул важность запрета доступа россии к облачным сервисам и операциям с криптовалютой, введение санкций против российской металлургии.

Министр отдельно затронул тему введения санкций против сферы атомной энергетики и росатома. По его словам, первым шагом можно ввести персональные ограничения против сотрудников и должностных лиц, вовлеченных в оккупацию ЗАЭС.

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