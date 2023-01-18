Глава ЕС анонсировала 10 пакет санкций для рф — Finance.ua

Глава ЕС анонсировала 10 пакет санкций для рф Сегодня 11:44 — Мир

Глава ЕС анонсировала 10 пакет санкций для рф

Евросоюз планирует ввести 10 пакет санкций против россии.

Об этом во вторник, 17 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен американскому телеканалу CNN.

«Десятый раунд будет сосредоточен на том, чтобы закрыть лазейки, покончить с этими обходами и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — рассказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявила, что западным союзникам необходимо «повысить» уровень военной поддержки и отправляемого в Украину оборудования.

По ее словам, она рассчитывает на «большой шаг вперед» в Рамштайне, где в следующую пятницу состоится встреча представителей украинского Министерства обороны с союзниками. На повестке дня, помимо прочего, передача Украине танков Leopard.

Что может войти в 10-й пакет антироссийских санкций

13 января журналисты Reuters сообщали со ссылкой на чиновников ЕС, что 10-й пакет санкций планируют подготовить к годовщине полномасштабного вторжения россии — 24 февраля.

В частности, по данным журналистов, могут запретить больше российских пропагандистских СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

Читайте также США и союзники готовят новый пакет нефтяных санкций для россии

Кроме того, Польша и Литва предложат ввести санкции в отношении атомной отрасли россии.

Напомним, 16 декабря 2022 года Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину. В пакет вошел блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Также ограничения касаются российских вооруженных сил, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.