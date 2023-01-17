Экономика рф на десятилетия погрузится в рецессию из-за санкций ЕС — фон дер Ляен Сегодня 15:47 — Мир

Экономика рф на десятилетия погрузится в рецессию из-за санкций ЕС — фон дер Ляен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что санкции против россии за полномасштабное вторжение в Украину погружают российскую экономику в рецессию на десятилетие.

Об этом она сказала в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий. Безнаказанности за эти российские преступления не будет», — сказала фон дер Ляен.

Фон дер Ляен также отметила, что не будет и ослабления в поддержке Украины: от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки до долгосрочной реконструкции. ЕС будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

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Напомним, в Брюсселе ускоряют работу над 10-м пакетом санкций против россии. Новые ограничения ЕС будут касаться и беларуси.

Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны рссии против Украины.

Справка Finance.ua:

Еврокомиссия во вторник произвела выплату Украине 3 млрд евро — первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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