Экономика рф на десятилетия погрузится в рецессию из-за санкций ЕС — фон дер Ляен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что санкции против россии за полномасштабное вторжение в Украину погружают российскую экономику в рецессию на десятилетие.
Об этом она сказала в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий. Безнаказанности за эти российские преступления не будет», — сказала фон дер Ляен.
Фон дер Ляен также отметила, что не будет и ослабления в поддержке Украины: от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки до долгосрочной реконструкции. ЕС будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.
Напомним, в Брюсселе ускоряют работу над 10-м пакетом санкций против россии. Новые ограничения ЕС будут касаться и беларуси.
Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны рссии против Украины.
Справка Finance.ua:
- Еврокомиссия во вторник произвела выплату Украине 3 млрд евро — первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год.
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