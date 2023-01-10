ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении россии — Finance.ua

ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении россии Сегодня 10:47 — Мир

ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении россии

Европейский союз будет вести тесный диалог со странами Группы семи по внедрению десятого пакета санкций против россии.

Об этом во время встречи с журналистами в Брюсселе заявил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон, пишет DW

При этом он отметил, что принимать новые санкции в отношении россии становится все сложнее.

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«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на россию, чем на некоторые страны-члены ЕС», — пояснил дипломат, подчеркнув, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и ЕС.

Кроме того, Швеция, начавшая председательство в Евросоюзе, пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть, введенного ЕС и G7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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