Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф — Finance.ua

Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф Сегодня 15:19

Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф

Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф, в частности «Росатома».

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

"Активно ведем работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против россии.

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Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли россии, в частности «Росатома». Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", — написал Шмыгаль в Telegram.

«Также затронули вопросы послевоенного восстановления Украины. Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. Украина обладает значительным потенциалом в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе быстрее отказаться от российских ископаемых ресурсов», — добавил премьер.

Шмыгаль также поблагодарил Тиммерманса за инициативу создания стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов.

По словам премьера, в ближайшее время ожидается заключение соответствующего меморандума.

Економічна Правда По материалам:

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