Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф

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Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф
Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины относительно следующего пакета санкций ЕС против рф
Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф, в частности «Росатома».
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.
"Активно ведем работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против россии.
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Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли россии, в частности «Росатома». Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", — написал Шмыгаль в Telegram.
«Также затронули вопросы послевоенного восстановления Украины. Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. Украина обладает значительным потенциалом в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе быстрее отказаться от российских ископаемых ресурсов», — добавил премьер.
Шмыгаль также поблагодарил Тиммерманса за инициативу создания стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов.
По словам премьера, в ближайшее время ожидается заключение соответствующего меморандума.
По материалам:
Економічна Правда
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