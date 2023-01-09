Высокие представители Минфина США предостерегают банки от чрезмерной осторожности с санкциями — Bloomberg Сегодня 12:16 — Фондовый рынок

Высокие представители Минфина США предостерегают банки от чрезмерной осторожности с санкциями — Bloomberg

Высокие представители Министерства финансов США планируют совершить турне, чтобы обсудить то, что они считают «тревожной тенденцией», когда речь идет о санкциях и других формах риска: банки проявляют чрезмерную осторожность и отвергают клиентов, которые могут нуждаться в них более всего.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, в этом месяце посетит Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего, чтобы обезопасить банки от чрезмерного соблюдения требований, таких как отключение людей от услуг из-за опасений попасть под санкции.

Читайте также: Когда потолок цен на российскую нефть обескровит экономику агрессора

«Когда финансовые учреждения занимаются де-рискованием — неизбирательной потерей финансового доступа для целых категорий клиентов — рядовые американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности», — сказал он.

Заявление Нельсона подчеркивает вызов, с которым сталкиваются США в связи с санкциями: сменявшие друг друга администрации вводили их быстро и порой без особой четкости, ожидая, что финансовые учреждения будут придерживаться их самостоятельно. Банки, нарушающие санкции, могут столкнуться с крупными штрафами, поэтому они часто проявляют чрезвычайную осторожность по отношению к любому, кто может рассматриваться как санкционный риск, отмечает Bloomberg.

Нельсон встретится с крупными технологическими компаниями, такими как Apple Inc. и Alphabet Inc., а также с меньшими учреждениями, такими как независимые банки и компании по предоставлению денежных услуг, которые обслуживают диаспорные общины, в первую очередь пострадавшие от снижения рисков.

«Мы считаем, что финансовая инклюзия и противодействие незаконному финансированию действительно дополняют друг друга, а не противоречат друг другу, именно поэтому мы продолжаем настаивать на подходе, основанном на оценке рисков, чтобы остановить отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную деятельность», — подчеркнул Нельсон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.