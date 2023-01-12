США и союзники готовят новый пакет нефтяных санкций для россии — Finance.ua

США и союзники готовят новый пакет нефтяных санкций для россии Сегодня 15:32 — Энергетика

США и союзники готовят новый пакет нефтяных санкций для россии

США совместно с союзниками готовят новый пакет санкций, направленных на ограничение российского экспорта нефтепродуктов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным издания, на этой неделе на встречах по всей Европе чиновники Минфина США обсуждали детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля.

По словам информированных источников, санкции установят новые ценовые ограничения на российские нефтепродукты: одно на дорогие экспортные товары (горючее), другое — на дешевые.

Санкции будут введены после того, как в декабре 2022 года США, Европейский Союз и их союзники по G7 ограничили цену на экспорт российской нефти на уровне $60/баррель.

Участники рынка и некоторые западные чиновники ожидают, что россии будет труднее переориентировать свой экспорт продуктов нефтепереработки, что может повлиять на мировые цены.

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Новые лимиты цен будут применяться к западным компаниям, финансирующим, страхующим или отгружающим морские грузы российских нефтепродуктов. Предприятия, базирующиеся в G-7 и Австралии, столкнутся со штрафными санкциями, если они будут способствовать торговле российскими нефтепродуктами, если они не будут проданы ниже предельных цен.

Как сообщалось, по данным Хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), действующие санкции на российскую нефть обходятся Кремлю в 160 млн евро ($172 млн) в день. Упущенная выгода вырастет с 5 февраля до $280 млн в день, когда ограничения распространятся и на нефтепродукты.

Исследование Центра дает доказательства того, как ограничения, введенные странами «большой семерки», и связанные с ними санкции Европейского Союза бьют по рф. Флагманская российская нефть уже продается со скидкой более 50% мировых эталонных сортов.

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