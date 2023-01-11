россия ежедневно теряет €160 млн из-за ограничения цен на нефть — CREA Сегодня 17:32 — Энергетика

россия ежедневно теряет €160 млн из-за ограничения цен на нефть — CREA

Ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит кремлю в €160 млн ($172 млн) в день, пишет Bloomberg со ссылкой на финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA). Ценовыми ограничениями союзники Украины пытаются лишить рф значительной части доходов на продолжение войны.

Упущенная выгода вырастет до $280 млн долларов в день, когда ограничение будет распространено и на нефтепродукты с 5 февраля, говорится в отчете. Исследование дает дополнительные доказательства того, как ограничения, введенные странами «Большой семерки», и связанные с ними санкции Европейского союза бьют по Москве.

Флагманская российская нефть уже продается ниже мировых цен более чем вдвое.

«Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось столь значительным, как и ожидалось», — говорит ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Исследовательская организация заявила, что ЕС должен еще больше закрутить гайки в отношениях с Москвой. По данным CREA, дальнейшее снижение верхнего предела до $25-35 за баррель с действующих $60, будет выше затрат на добычу и транспортировку в россии, но сократит доходы страны от экспорта нефти как минимум еще на €100 млн в день.

«Крайне важно снизить ценовой потолок до уровня, лишающего кремль возможности получать налогооблагаемую нефтяную прибыль, а также ограничить остальной импорт нефти и газа из россии», — сказал Мюлливирт.

Хотя скидка может увеличиваться, всегда существует вероятность того, что россия может произвольно сократить поставки, чем угрожает Кремль, что приведет к росту цен на нефть.

По данным CREA, рф до сих пор отгрузила сырую нефть на сумму €3,1 млрд на судах, на которые распространяется ценовой потолок. Другие меры, предпринятые наряду со снижением ценового предела, такие как усиление штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции по продаже танкеров, могут сократить доходы от ископаемого топлива еще на 200 млн евро в день, говорится в сообщении.

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