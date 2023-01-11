G7 планирует ввести ограничение цен на российские нефтепродукты — Bloomberg Сегодня 08:24 — Энергетика

G7 планирует ввести ограничение цен на российские нефтепродукты — Bloomberg

Страны «Большой семерки» намерены установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть продаваемые по более высоким ценам, чем нефть, а также торгующиеся со скидкой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В рамках наложения санкций на россию за ее вторжение в Украину Европейский Союз намерен запретить импорт продуктов переработки из россии 5 февраля и установить предельные цены на экспорт в третьи страны, что, в частности, коснется дизельного топлива, нефти и мазута. Точные механизмы и уровни цен все еще обсуждаются между странами G7 и ЕС.

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Запрет на нефтепродукты последовал за запретом, введенным Европой от 5 декабря на импорт российской нефти, наряду с механизмом ограничения цен, позволяющим европейским компаниям предоставлять финансирование и страховку для экспорта сырой нефти из россии по цене не выше $60 за баррель.

Система, направленная на ограничение доходов россии при одновременном недопущении скачков цен на нефть, пока успешно справляется с обеими задачами, сказал представитель G7, говоривший с журналистами на условиях анонимности.

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По его словам, дизельное топливо исторически торгуется по премиальным ценам по сравнению с сырой нефтью, а мазут продается со скидкой. Цены также были чрезвычайно неустойчивы в прошлом году. Некоторые европейские официальные лица были озабочены нехваткой дизельного топлива в течение года, но представитель G7 заявил, что рынок должен быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться.

К примеру, российское дизельное топливо, которое сейчас продается в Европу, скорее всего, найдет покупателей в Латинской Америке и Африке. Тем временем Европа, вероятно, сможет покупать дизельное топливо на Ближнем Востоке и США, которые сейчас больше продают его в Латинскую Америку и Африку.

ЕС намерен пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января, и некоторые страны хотят снизить верхний предел на 5%. Представитель G7 отметил, что рынок уже помог снизить цены, предполагая, что формальные бюрократические изменения не требуются.

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