Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли россии на 50 лет — Finance.ua
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Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли россии на 50 лет

Казна и Политика
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Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли россии на 50 лет
Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли россии на 50 лет
Совет национальной безопасности и обороны 5 февраля принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 200 предприятий атомной отрасли россии.
Об этом говорится в указе главы государства № 57.
Соответствующие предложения были внесены Службой безопасности Украины. Ко всем компаниям-фигурантам применен полный спектр ограничений из 18 пунктов. Санкции вводятся на 50 (пятьдесят) лет.
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Среди попавших под санкций юрлиц — Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», АО «Атомный энергопромышленный комплекс», «Русатом автоматизированные системы управления», федеральное «Гидрографическое предприятие», ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», дочерние предприятия «Росатома» и «Русатома» и десятки научно-исследовательских институтов и заводов, причастных к этой отрасли.
Против двух предприятий — «Хиагда» (Бурятия) и Чепецкого механического завода (Глазов, Удмуртия), санкции ранее уже были введены 19 октября 2022 года, но на пять лет. Теперь ограничения по ним заменены на 50-летние.
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«Это не последнее решение по поводу этой их отрасли. Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов для расширения глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии», — прокомментировал Зеленский в видеообращении.
По словам президента, россия — это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать атомные электростанции как прикрытие для обстрелов.
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«российские ракеты неоднократно следовали по траекториям над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие государства. Для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это — достаточные причины, чтобы и атомная отрасль россии была под глобальными санкциями. Мы работаем над этим с нашими партнерами», — добавил он.
Напомним, что указанное решение готовилось несколько месяцев и неоднократно анонсировалось украинскими властями. При этом сам Зеленский еще в августе 2022 года неоднократно призывал другие страны к принятию таких решений, которые, впрочем, до сих пор не были приняты с учетом доли и огромного влияния россии на мировую ядерную отрасль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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