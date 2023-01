Минфин США ввел новые санкции против россии — Finance.ua

Минфин США ввел новые санкции против россии Сегодня 11:47 — Мир

Минфин США ввел новые санкции против россии

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о введении дополнительных санкций против ЧВК «Вагнер», физических лиц и компаний в россии.

Об этом идет речь на сайте американского Минфина.

«OFAC принимает дополнительные меры для снижения способности российской федерации вести войну против Украины, введя санкции против шести человек и 12 организаций», — отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что санкции Минфина дополнены ограничениями Государственного департамента США и направлены против инфраструктуры, поддерживающей операции на поле боя в Украине, включая производителей российского оружия и тех, кто руководит оккупированными территориями в Украине.

В частности, правительство США ввело дополнительные ограничения против ЧВК «Вагнер», которая теперь получила статус существенной транснациональной криминальной организации. При этом указывается на участие группировки в войне путина против Украины, а также на дестабилизационную роль этой ЧВК в конфликтах в Африке, включая массовые нарушения прав человека и другие преступления.

Параллельно Минфин США ввел санкции против организаций и лиц в россии и других странах, поддерживающих военные операции ЧВК «Вагнер». Среди них — российская технологическая компания «Терра-Тек», китайская организация Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, ряд организаций и их руководителей в ОАЭ, Центральной Африканской Республике и россии.

Кроме того, санкции введены против компаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса рф, в частности в отношении компании «Авиакон Цитотранс», четырех ее самолетов, авиационного завода «Урал Цивил», промышленно-исследовательского предприятия «Прима», других организаций, а также их руководителей.

Отдельные санкции OFAC ввело против главы компании «Туполев» Рустама Минниханова, который считается одним из непосредственно приближенных к пути людей, и членов его семьи.

За причастность к организации незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины, Минфин США объявил о введении ограничений против Александра Харичева и Бориса Рапопорта.

В отдельном заявлении Госдепартамента США говорится о введении дополнительных ограничений против ЧВК «Вагнер», ее руководителя Евгения Пригожина, а также физических и юридических лиц, поддерживающих войну рф в Украине, производство оружия в россии и оккупационную деятельность рф на украинских территориях.

