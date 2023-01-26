Швейцария ввела новые санкции против россии — Finance.ua

Швейцария ввела новые санкции против россии Сегодня 15:32 — Мир

Швейцария ввела новые санкции против россии

Правительство Швейцарии утвердило очередной пакет санкций относительно россии из-за ее агрессии против Украины, а также сняло часть ограничений по предоставлению Украине техники для разминирования и оружия.

Об этом сообщается на официальной интернет-странице швейцарского правительства.

«25 января Федеральный совет принял решение о введении дополнительных санкций против россии. Таким образом, он принял последние меры, введенные Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры вступают в силу с 18.00 25 января по местному времени.

К новым ограничениям относятся запреты на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развитию оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала россии. Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли будет распространен на двигатели для самолетов и дронов. Аналогичным образом будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Кроме того, Швейцария разрешила отправлять в Украину швейцарское оборудование для разминирования в редких случаях.

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«Наконец, Федеральный совет принял решение о новом положении, касающемся эмбарго на поставку оружия. В настоящее время Швейцария может освобождать от эмбарго на поставку оружия и оборудования для разминирования в Украине в каждом конкретном случае», — отмечается в сообщении.

При этом в случае выдачи экспортной лицензии будут приняты шаги по обеспечению того, чтобы предоставленные средства использовались законно и по назначению, добавили в пресс-службе Федерального совета Швейцарии.

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