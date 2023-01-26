В США призвали банки следить за тем, чтобы российские элиты не покупали недвижимость в обход санкций — Finance.ua
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В США призвали банки следить за тем, чтобы российские элиты не покупали недвижимость в обход санкций

Фондовый рынок
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В США призвали банки следить за тем, чтобы российские элиты не покупали недвижимость в обход санкций
В США призвали банки следить за тем, чтобы российские элиты не покупали недвижимость в обход санкций
Администрация Байдена предупреждает финансовые учреждения о необходимости контролировать россиян, пытающихся избежать санкций, инвестируя в коммерческую недвижимость США.
Об этом пишет Bloomberg.
Министерство финансов США предупредило, что российские элиты, олигархи и другие попавшие под санкции субъекты могут воспользоваться особенностями сложных методов финансирования отрасли и непрозрачных структур собственности, чтобы продолжать инвестировать в недвижимость в США. Этот шаг сделали спустя почти год после вторжения российских войск в Украину.
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«Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, которые более 30 стран наложили на россию за ее жестокую войну против Украины, у находящихся под санкциями российских элит становится все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своего нечестно добытого состояния», — заявил Гимамаули Дас, и.о. директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
В сообщении говорится, что Минфин стремится разоблачить каналы, которые российские элиты, олигархи и их доверенные лица могут использовать для перемещения или утаивания средств.
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Санкции ударили по некоторым из самых богатых людей мира, связанных с россией, включая Романа Абрамовича, и повлекли финансовое давление на этих людей. Однако полное влияние на российских миллиардеров неясно. Министерство финансов предупредило, что финансовые учреждения США должны следить за использованием оффшорных компаний для покупки коммерческой недвижимости, а также привлечением инвесторов, которые могут иметь связи с попавшим под санкции лицом.
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Согласно предупреждению Минфина, попавшие под санкции россияне могут пытаться избегать быть замеченными, инвестируя в проекты, которые с меньшей вероятностью привлекут внимание общественности или СМИ, вкладывая средства в более скромные объекты недвижимости вместо привычных роскошных: от офисов до многоквартирных домов и не только в больших городах.
«Попытки уклонения от санкций происходят на рынках недвижимости в малых и средних городах по всей территории Соединенных Штатов с такой же вероятностью, как и в больших», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
borgexpert
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