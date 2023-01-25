Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против россии на полгода — Finance.ua

Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против россии на полгода
Послы ЕС утвердили продление всех примененных Евросоюзом экономических санкций против россии за ее агрессию против Украины на следующие 6 месяцев.
Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
«Послы ЕС официально дали „зеленый свет“ для продления всех экономических санкций Евросоюза против россии еще на шесть месяцев», — сообщил он.
Речь идет о санкциях, первые из которых были применены еще в 2014 году после первой агрессии россии против Украины, и существенно расширили с февраля 2022 года с началом полномасштабной войны.
Напомним, в декабре 2022 года Совет ЕС окончательно одобрил девятый пакет санкций против россии за войну против Украины. Продолжается подготовка 10-го пакета, его, скорее всего, одобрят к годовщине полномасштабной войны.
Из неофициальных комментариев известно, что обсуждают дополнительные ограничения против российских пропагандистских ресурсов и новые отключения российских банков от SWIFT, а также синхронизацию санкций в отношении беларуси с секторальными санкциями, которые уже введены против россии. Польша и Литва призывают ЕС к санкциям против атомного сектора россии.
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