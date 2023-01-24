Санкции против россии работают — она теряет по $40 на каждом барреле нефти Сегодня 11:12 — Энергетика

Санкции против россии работают — она теряет по $40 на каждом барреле нефти

Санкции против россии приносят существенный результат, в частности, рф вынуждена продавать свою нефть марки Urals вдвое дешевле нефти международной марки Brent, теряя 40 долларов на каждом барреле.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Есть много дебатов по эффективности, по ценовому потолку на газ и нефть. Если посмотреть на показатели, цены на нефть Brent и на российскую Urals были абсолютно одинаковыми до начала войны и до введения ограничения цены. Сегодня российская нефть продается по 40 евро за баррель, Brent — за 80 евро. То есть российская нефть продается со скидкой в 50%. российская нефть покупалась преимущественно Индией и Китаем. Впервые нефтяной рынок, где торгуется российская нефть, регулируется так», — отметил Боррель.

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Таким образом, по его словам, россия теряет 40 долларов за баррель нефти. Уровень цены на российскую нефть недостаточен, чтобы сбалансировать бюджет, поэтому решение ЕС и его партнеров по введению ограничения цены на российскую нефть нанесло огромный удар по финансовой стабильности рф.

Напомним, в Брюсселе состоялось заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов которого было продление всесторонней помощи Украине для реализации ее права на самозащиту против российской агрессивной войны.

ЕС ввел против страны-агрессора уже 9 пакетов чувствительных экономических секторальных и индивидуальных санкций и прорабатывает 10-й пакет ограничительных мер.

Введение предельного ограничения на цену газа позволило стабилизировать цены на европейском газовом рынке. Введение ЕС эмбарго на доставляемую морем закупку российской нефти, а также установление «потолка» на закупку российской нефти привело к снижению ее цены и нанесло ощутимый удар по способности россии финансировать свою «машину войны».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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