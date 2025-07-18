Острова в Европе, где нет наплыва туристов — Finance.ua

Острова в Европе, где нет наплыва туристов Сегодня 18:00 — Мир

Острова в Европе, где нет наплыва туристов

Как пишет издание traveloffpath , последствия чрезмерного туризма являются одной из самых больших угроз, с которыми сейчас сталкивается Европа.

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Очень популярные острова

Невероятно популярная островная страна Мальта оказалась на первом месте с колоссальными 38 700 ночевками на метр квардратный.

За ней следуют испанские популярные острова Лансароте (21 600 ночей на км) и Тенерифе (16 873).

Но если вы хотите отдохнуть от большого количества людей, то на следующие острова следует обратить внимание.

Хиос

Пятый по величине остров Греции, Хиос, остается без внимания. Хотя он примерно такого же размера, как Лансароте, на нем регистрируется в среднем 600 ночей на квадратный километр.

Хиос — это та часть Греции, о существовании которой большинство туристов даже не подозревают. На Хиосе нет международного аэропорта, и единственный способ добраться туда — это паром или самолет из одного из главных транспортных узлов Греции, а именно Афин или Салоник, что затрудняет доступ массового туризма сюда.

В то же время Хиос значительно дешевле, чем другие острова Эгейского моря, такие как Санторини или Миконос: в пик сезона вы найдете номера от 54 долларов за взрослого (проверьте Омирос), а ужин в семейной таверне будет стоить вам максимум 12 долларов.

Эль-Йерро

Это один из менее известных Канарских островов Испании, который часто игнорируют туристы, следующие на Тенерифе или Гран-Канарию, зарегистрировал 610 ночей на квадратный километр.

Эль-Йерро пересекают пешеходные тропы, ведущие к вулканическим скалам, природным бассейнам, огражденным лавовыми скалами, и необычным сельскохозяйственным угодьям, входящим в состав биосферного заповедника, находящегося под надзором ЮНЕСКО.

Это наименее обитаемый остров Испании, где всего 1000 гостевых коек, распределенных между скромными таунхаусами, пансионатами и сельскими домами, поэтому независимо от времени года здесь никогда не бывает людно.

глубина бронирования тура в сезоне 2024 года выросла с 10 до 40 дней, средний чек стал дороже довоенного на 25%. Напомним прошлым летом, средняя сезоне 2024 года выросла с 10 до 40 дней, средний чек стал дороже довоенного на 25%.

Более половины запросов украинцев было с вылетом из Кишинева.

Около 14% туристов выбирают автобусные туры из Украины в Болгарию, Черногорию и Турцию.

Приблизительно столько же (около 14% клиентов) выбирают авиатуры из Жешува, где-то 8% - другие аэропорты Польши (в Кракове, Варшаве, Катовице, Гданьске, Познани), 3% - аэропорты Румынии (Сучава, Ясы, Бухарест, Клуж).

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