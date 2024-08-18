Увеличилось количество украинцев, которые позволяют себе отдых за границей: как вырос средний чек — Finance.ua
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Увеличилось количество украинцев, которые позволяют себе отдых за границей: как вырос средний чек

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Увеличилось количество украинцев, которые позволяют себе отдых за границей: как вырос средний чек
Увеличилось количество украинцев, которые позволяют себе отдых за границей: как вырос средний чек
Средняя глубина бронирования тура в летнем сезоне 2024 года выросла с 10 до 40 дней, средний чек стал дороже довоенного на 25%.
Об этом сообщила руководитель Product Marketing в Join UP! Екатерина Артюх в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Увеличилось количество людей, которые позволяют себе отдых за границей. Но, правда, это еще далеко до восстановления (довоенных) объемов, если сравнивать 2023-й с 2021 годом, то показатели меньше в разы. Однако уже в прошлом году количество туристов выросло почти на 50% по отношению к 2022-му. И такую ​​же динамику мы наблюдаем в 2024 году», — сообщила Артюх.
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Она отметила, что по сравнению с европейскими туристами у украинцев значительно ниже глубина бронирования, сейчас она до 40 дней.
«Горячие туры бронируют по-прежнему только с поправкой на логистические моменты, то есть не с сегодня на завтра, а с сегодня на два-три дня. Бронируют также и на плюс два-три месяца. Средняя глубина — ориентировочно 30−40 дней. По сравнению с прошлым годом это положительная динамика, потому что в прошлом году глубина была значительно меньше, до 10 дней», — сообщила Артюх.

Где отдыхают украинцы

Более половины запросов украинцев на сегодняшний день — с вылетом из Кишинева.
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Около 14% туристов выбирают автобусные туры из Украины в Болгарию, Черногорию и Турцию.
Приблизительно столько же (около 14% клиентов) выбирают авиатуры из Жешува, где-то 8% - другие аэропорты Польши (в Кракове, Варшаве, Катовице, Гданьске, Познани), 3% - аэропорты Румынии (Сучава, Ясы, Бухарест, Клуж).

Как изменились цены на отдых

По сравнению с довоенным цена тура возросла прежде всего из-за усложненной логистики и колебания цен на авиатопливо.
«По итогам 2022-го он повысился на 20%, сейчас примерно на 21−25% от чека, который был до полномасштабного вторжения. Но именно составляющая автобусного трансфера в аэропорт вылета делает тур не сильно дороже, примерно на 5−7%», — сообщила Артюх.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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