Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены)

Мир
16
Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены)
Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены)
Летом с наступлением высокого сезона путешествий традиционно растут цены на авиаперелеты. Дорожают и сами туры. Впрочем, можно найти и приемлемые по цене варианты. В частности, среди бюджетных направлений выделяется южная Европа.
Куда можно улететь летом недорого и сколько стоят авиабилеты в разгар сезона отдыха, рассказывает Euronews Travel.

ТОП городов с самыми дешевыми рейсами

Города Северной Европы доминируют в анализе самых дешевых рейсов нынешним летом от туристической поисковой системы Kayak.
  • Дублин в Ирландии занимает первое место со средней ценой на билеты в 124 евро.
  • Копенгаген в Дании занимает третье место с авиабилетами за 139 евро.
  • Париж и Амстердам — на пятом — 164 евро.
  • Брюссель в Бельгии — на девятом месте — 172 евро.
  • Швейцарская Женева оказалась на десятом месте — 176 евро.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По сравнению с прошлогодними ценами курортные направления в Турции выиграют еще больше. Стоимость билетов в Бодрум упала на 16%. В настоящее время она составляет в среднем 360 евро. Цены на рейсы в Стамбул и Анталию упали на 14% до 262 304 евро и 337 евро соответственно.
Дубровник в Хорватии в этом году также доступен. Цены на авиабилеты снизились на 11%: билеты подешевели до 259 евро. Средняя стоимость билетов в Копенгаген в Дании упала на 10% и составляет в высокий сезон 139 евро.

Во сколько обойдется отпуск в европейских городах

Аналитики поискового сервиса Kayak также подсчитали среднюю стоимость и проживание в отеле на семь ночей в странах Европы.
Мадрид занимает первое место со средней стоимостью поездки в 999 евро. Столица Испании известна аристократической архитектурой, ночными барами, художественными галереями мирового уровня и гастрономией.
На втором месте — Милан с недельным бюджетом на поездку в 1024 евро. Итальянская столица моды славится собором, потрясающе возвышающимся над площадью Пьяцца дель Дуомо. Город также является отправной точкой путешествий к озеру Комо.
Читайте также
Валенсия заняла третье место. Путешествие в этот живописный прибрежный город обойдется в среднем в 1105 евро. Совет: возьмите напрокат велосипед и исследуйте извилистые улочки и золотые пляжи.
Порту в Португалии занимает четвертое место со средней ценой недельной поездки в 1150 евро. Город называют раем для гурманов. В поездке обязательно попробуйте пастель-де-ната и местный портвейн.
Стамбул в Турции замыкает пятерку лидеров со средней ценой поездок в 1247 евро. Увлекательный город, известный как перекресток между Европой и Азией, поразит вас архитектурными шедеврами, такими как собор Святой Софии, многочисленными аутентичными заведениями и атмосферой старины.
Замыкают первую десятку следующие направления:
  • Будапешт, Венгрия — 1286 евро;
  • Лука, Мальта — 1295;
  • Флоренция, Италия — 1338 евро;
  • Барселона, Испания — 1364 евро;
  • Закинф, Греция — 1373 евро.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.