Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены) — Finance.ua

Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены) Сегодня 18:33 — Мир

Самые дешевые рейсы: где недорого отдохнуть в Европе этим летом (цены)

Летом с наступлением высокого сезона путешествий традиционно растут цены на авиаперелеты. Дорожают и сами туры. Впрочем, можно найти и приемлемые по цене варианты. В частности, среди бюджетных направлений выделяется южная Европа.

Куда можно улететь летом недорого и сколько стоят авиабилеты в разгар сезона отдыха, рассказывает Euronews Travel

ТОП городов с самыми дешевыми рейсами

Города Северной Европы доминируют в анализе самых дешевых рейсов нынешним летом от туристической поисковой системы Kayak.

Дублин в Ирландии занимает первое место со средней ценой на билеты в 124 евро.

Копенгаген в Дании занимает третье место с авиабилетами за 139 евро.

Париж и Амстердам — на пятом — 164 евро.

Брюссель в Бельгии — на девятом месте — 172 евро.

Швейцарская Женева оказалась на десятом месте — 176 евро.



По сравнению с прошлогодними ценами курортные направления в Турции выиграют еще больше. Стоимость билетов в Бодрум упала на 16%. В настоящее время она составляет в среднем 360 евро. Цены на рейсы в Стамбул и Анталию упали на 14% до 262 304 евро и 337 евро соответственно.

Дубровник в Хорватии в этом году также доступен. Цены на авиабилеты снизились на 11%: билеты подешевели до 259 евро. Средняя стоимость билетов в Копенгаген в Дании упала на 10% и составляет в высокий сезон 139 евро.

Во сколько обойдется отпуск в европейских городах

Аналитики поискового сервиса Kayak также подсчитали среднюю стоимость и проживание в отеле на семь ночей в странах Европы.

Мадрид занимает первое место со средней стоимостью поездки в 999 евро. Столица Испании известна аристократической архитектурой, ночными барами, художественными галереями мирового уровня и гастрономией.

На втором месте — Милан с недельным бюджетом на поездку в 1024 евро. Итальянская столица моды славится собором, потрясающе возвышающимся над площадью Пьяцца дель Дуомо. Город также является отправной точкой путешествий к озеру Комо.

Валенсия заняла третье место. Путешествие в этот живописный прибрежный город обойдется в среднем в 1105 евро. Совет: возьмите напрокат велосипед и исследуйте извилистые улочки и золотые пляжи.

Порту в Португалии занимает четвертое место со средней ценой недельной поездки в 1150 евро. Город называют раем для гурманов. В поездке обязательно попробуйте пастель-де-ната и местный портвейн.

Стамбул в Турции замыкает пятерку лидеров со средней ценой поездок в 1247 евро. Увлекательный город, известный как перекресток между Европой и Азией, поразит вас архитектурными шедеврами, такими как собор Святой Софии, многочисленными аутентичными заведениями и атмосферой старины.

Замыкают первую десятку следующие направления:

Будапешт, Венгрия — 1286 евро;

Лука, Мальта — 1295;

Флоренция, Италия — 1338 евро;

Барселона, Испания — 1364 евро;

Закинф, Греция — 1373 евро.

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