Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет — Finance.ua

Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет Сегодня 20:02 — Личные финансы

Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет

Результаты исследования сервиса InsureandGo показали, что туристы уже начали задумываться над тем, куда направляться в отпуск в будущем. Поскольку некоторые популярные европейские места отдыха будут слишком жаркими для посещения в течение следующих пяти лет. Большинство туристов в будущем рассматривают Исландию, Канаду и Швецию как наиболее оптимальный вариант для отдыха.

Среди европейских стран, которые будут слишком жаркими для летнего отдыха до 2029 года, путешественники отметили:

Грецию — 48%;

Турцию — 45%;

Испанию — 44%;

Кипр — 40%;

Италию — 28%;

Португалию — 27%;

Мальту — 23%.

Беспокойство по поводу воздействия высоких температур было всеобщей проблемой. Во всех возрастных группах туристы все больше обеспокоены влиянием повышения температуры во время летних отпусков. Это происходит в то время, когда волны жары уже поразили Грецию, Кипр, Турцию и Италию — в некоторых местах температура на 10 градусов выше среднего сезонного значения.

Читайте также Самый бюджетный город Европы для туризма в 2024 году (фото)

При этом за последние два года количество людей, на выбор которых влияет повышение средних температур в потенциальных местах отдыха, выросло с 31 до 45%.

В долгосрочной перспективе некоторые люди могут даже переосмыслить, когда и где они будут проводить отпуск. Так, 14% респондентов сказали, что в будущем они могли бы уехать в отпуск после лета (14%), а еще 13% рассмотрели возможность отпуска до летнего пикового периода.

5 мест для отдыха, которые туристы рассматривают в будущем:

Исландию — 22%;

Канаду — 21%;

Швецию — 18%;

Ирландию — 17%;

Финляндию — 16%.

Читайте также В Венеции вводятся новые ограничения для туристов

Также туристы отмечают, что отпугнуть их могут такие показатели как плохое качество воздуха, большое количество пластиковых отходов, мусор на пляжах, нагрев мирового океана, вырубка лесов, а также погодные катаклизмы — от лесных пожаров и засухи до наводнений и сильных ливней.

Справка Finance.ua:

ранее издание Forbes со ссылкой на инвестиционный веб-сайт Insider Monkey опубликовало 10 лучших городов для пеших прогулок во время путешествия;

важно правильно выбрать место для самостоятельной поездки, ведь во время такой поездки можно столкнуться со многими вызовами — от коммуникации до передвижения. Выбирая, куда поехать в сольное путешествие, обратите внимание на удобство транспортного сообщения, радушие местных жителей и минимальный языковой барьер.



Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.