Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет — Finance.ua

Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет
Результаты исследования сервиса InsureandGo показали, что туристы уже начали задумываться над тем, куда направляться в отпуск в будущем. Поскольку некоторые популярные европейские места отдыха будут слишком жаркими для посещения в течение следующих пяти лет. Большинство туристов в будущем рассматривают Исландию, Канаду и Швецию как наиболее оптимальный вариант для отдыха.
Среди европейских стран, которые будут слишком жаркими для летнего отдыха до 2029 года, путешественники отметили:
- Грецию — 48%;
- Турцию — 45%;
- Испанию — 44%;
- Кипр — 40%;
- Италию — 28%;
- Португалию — 27%;
- Мальту — 23%.
Беспокойство по поводу воздействия высоких температур было всеобщей проблемой. Во всех возрастных группах туристы все больше обеспокоены влиянием повышения температуры во время летних отпусков. Это происходит в то время, когда волны жары уже поразили Грецию, Кипр, Турцию и Италию — в некоторых местах температура на 10 градусов выше среднего сезонного значения.
При этом за последние два года количество людей, на выбор которых влияет повышение средних температур в потенциальных местах отдыха, выросло с 31 до 45%.
В долгосрочной перспективе некоторые люди могут даже переосмыслить, когда и где они будут проводить отпуск. Так, 14% респондентов сказали, что в будущем они могли бы уехать в отпуск после лета (14%), а еще 13% рассмотрели возможность отпуска до летнего пикового периода.
5 мест для отдыха, которые туристы рассматривают в будущем:
- Исландию — 22%;
- Канаду — 21%;
- Швецию — 18%;
- Ирландию — 17%;
- Финляндию — 16%.
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Также туристы отмечают, что отпугнуть их могут такие показатели как плохое качество воздуха, большое количество пластиковых отходов, мусор на пляжах, нагрев мирового океана, вырубка лесов, а также погодные катаклизмы — от лесных пожаров и засухи до наводнений и сильных ливней.
Справка Finance.ua:
- ранее издание Forbes со ссылкой на инвестиционный веб-сайт Insider Monkey опубликовало 10 лучших городов для пеших прогулок во время путешествия;
- важно правильно выбрать место для самостоятельной поездки, ведь во время такой поездки можно столкнуться со многими вызовами — от коммуникации до передвижения. Выбирая, куда поехать в сольное путешествие, обратите внимание на удобство транспортного сообщения, радушие местных жителей и минимальный языковой барьер.
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