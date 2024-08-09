Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет — Finance.ua
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Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет

Личные финансы
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Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет
Предпочтения меняются: где будут отдыхать туристы в Европе через несколько лет
Результаты исследования сервиса InsureandGo показали, что туристы уже начали задумываться над тем, куда направляться в отпуск в будущем. Поскольку некоторые популярные европейские места отдыха будут слишком жаркими для посещения в течение следующих пяти лет. Большинство туристов в будущем рассматривают Исландию, Канаду и Швецию как наиболее оптимальный вариант для отдыха.
Среди европейских стран, которые будут слишком жаркими для летнего отдыха до 2029 года, путешественники отметили:
  • Грецию — 48%;
  • Турцию — 45%;
  • Испанию — 44%;
  • Кипр — 40%;
  • Италию — 28%;
  • Португалию — 27%;
  • Мальту — 23%.
Беспокойство по поводу воздействия высоких температур было всеобщей проблемой. Во всех возрастных группах туристы все больше обеспокоены влиянием повышения температуры во время летних отпусков. Это происходит в то время, когда волны жары уже поразили Грецию, Кипр, Турцию и Италию — в некоторых местах температура на 10 градусов выше среднего сезонного значения.
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При этом за последние два года количество людей, на выбор которых влияет повышение средних температур в потенциальных местах отдыха, выросло с 31 до 45%.
В долгосрочной перспективе некоторые люди могут даже переосмыслить, когда и где они будут проводить отпуск. Так, 14% респондентов сказали, что в будущем они могли бы уехать в отпуск после лета (14%), а еще 13% рассмотрели возможность отпуска до летнего пикового периода.
5 мест для отдыха, которые туристы рассматривают в будущем:
  • Исландию — 22%;
  • Канаду — 21%;
  • Швецию — 18%;
  • Ирландию — 17%;
  • Финляндию — 16%.
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Также туристы отмечают, что отпугнуть их могут такие показатели как плохое качество воздуха, большое количество пластиковых отходов, мусор на пляжах, нагрев мирового океана, вырубка лесов, а также погодные катаклизмы — от лесных пожаров и засухи до наводнений и сильных ливней.

Справка Finance.ua:

  • ранее издание Forbes со ссылкой на инвестиционный веб-сайт Insider Monkey опубликовало 10 лучших городов для пеших прогулок во время путешествия;
  • важно правильно выбрать место для самостоятельной поездки, ведь во время такой поездки можно столкнуться со многими вызовами — от коммуникации до передвижения. Выбирая, куда поехать в сольное путешествие, обратите внимание на удобство транспортного сообщения, радушие местных жителей и минимальный языковой барьер.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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