Система социального обеспечения Германии может потерпеть крах в течение десяти лет — FT — Finance.ua
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Система социального обеспечения Германии может потерпеть крах в течение десяти лет — FT

Мир
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Оливер Бейт, генеральный директор финансового гиганта Allianz, прогнозирует, что система социального обеспечения Германии может потерпеть крах в течение десяти лет, если расходы не будут сокращены, сообщает Businessinsider, ссылаясь на Financial Times.
Он предупредил, что Германия рискует стать «больным человеком Европы».
«Мы вернулись к тому, где были в 1997 году», — признал он. Он добавил, что хотя уровень безработицы остается значительно ниже 5 миллионов, который был в то время, страна сталкивается с угрозами, главным образом связанными с непропорциональным ростом расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.
FT отмечает, что экономика Германии сокращалась за последние два года, и хотя государственные расходы на социальное обеспечение остаются высокими по сравнению со стандартами ОЭСР, они растут относительно умеренными темпами. Несмотря на это, экономисты предупреждают о неизбежном дефиците пенсий, поскольку поколение бэби-бумеров — рожденное между серединой 1950-х и серединой 1960-х годов — достигает пенсионного возраста.
Генеральный директор Allianz также заявил, что «немецкая пенсионная система не функционирует и нуждается в высокой доходности (от инвестиций. — Ред.)».
Немецкая экономика является крупнейшей в Европе и одной из ведущих промышленных мощностей мира, базирующейся преимущественно на экспорте, технологических инновациях и сильном автомобильном секторе. Однако в последние годы она сталкивается с такими вызовами, как энергетический переход, замедление мировой торговли и нехватка рабочей силы.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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