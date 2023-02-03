Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома»

Казна и Политика
260
Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома»
Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома»
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Евросоюз ускорить принятие десятого пакета санкций против россии. В него просят включить «Лукойл» и «Росатом», а также немедленное и полное эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из россии.
Об этом свидетельствует резолюция Европарламента.
«Парламент также призывает ввести санкции в отношении таких компаний, как Лукойл и Росатом, которые все еще присутствуют на рынке ЕС. Должностные лица, причастные к широкому спектру незаконных действий, включая насильственные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной территории Украины, также должны быть подвергнуты санкциям», — говорится в сообщении.
Читайте также
Кроме того, резолюция повторяет призывы депутатов Европарламента к немедленному и полному эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из россии, а также к полному отказу от газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.
Место для вашей рекламы
«Парламент призывает государства-члены ЕС увеличить и ускорить свою военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку», — отмечается в сообщении.
Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, Европейский Союз предложил новый раунд широких санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения россии в Украину. Предложенные меры приведут Минск ко многим пакетам санкций, которые ЕС ранее наложил на россию, включая ограничения на ключевые технологии и энергетический сектор страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.