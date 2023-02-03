Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома» — Finance.ua

Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома» 03.02.2023, 08:32 — Казна и Политика

Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома»

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Евросоюз ускорить принятие десятого пакета санкций против россии. В него просят включить «Лукойл» и «Росатом», а также немедленное и полное эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из россии.

Об этом свидетельствует резолюция Европарламента.

«Парламент также призывает ввести санкции в отношении таких компаний, как Лукойл и Росатом, которые все еще присутствуют на рынке ЕС. Должностные лица, причастные к широкому спектру незаконных действий, включая насильственные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной территории Украины, также должны быть подвергнуты санкциям», — говорится в сообщении.

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Кроме того, резолюция повторяет призывы депутатов Европарламента к немедленному и полному эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из россии, а также к полному отказу от газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

«Парламент призывает государства-члены ЕС увеличить и ускорить свою военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку», — отмечается в сообщении.

Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, Европейский Союз предложил новый раунд широких санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения россии в Украину. Предложенные меры приведут Минск ко многим пакетам санкций, которые ЕС ранее наложил на россию, включая ограничения на ключевые технологии и энергетический сектор страны.

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УНН По материалам:

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