К годовщине войны в Украине путина ждет неприятный сюрприз — Урсула фон дер Ляйен — Finance.ua
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К годовщине войны в Украине путина ждет неприятный сюрприз — Урсула фон дер Ляйен

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину — к 24 февраля.
Об этом фон дер Ляйен заявила на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
«Сейчас мы делаем все, чтобы заставить путина заплатить за эту зверскую войну. Перед тем как россия начала эту войну, мы громко говорили о той цене, которую россия вынуждена будет заплатить. И россия заплатила. Наши санкции размывают российскую экономику. А энергетическая цена этого составляет 160 млн евро в день. Вместе с партнером по G7 мы добавим еще предельную цену на нефтепродукты», — сказала она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что на россию «будет большое давление».
«И к годовщине начала полномасштабного вторжения у нас будет 10-й пакет санкций», — добавила фон дер Ляйен.
Она также подчеркнула, что россия вынуждена будет заплатить за разрушения, которые она нанесла в Украине, в частности, должна будет давать средства на реконструкцию Украины. «Мы еще определяемся с тем, как это сделать», — уточнила президент ЕК.
Фон дер Ляйен также в очередной раз подчеркнула, что россия должна ответить за свои преступления в суде.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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