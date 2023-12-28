Украина нарастит инвестиции в производство порохов — Зеленский Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Украина нарастит инвестиции в производство порохов — Зеленский, Фото: president.gov.ua

Украина в 2023 году втрое увеличила объем производства оружия и военной техники, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду на встрече с представителями оборонной промышленности.

«Только за этот год, благодаря вам и всем работающим в нашем оборонном секторе, удалось выпустить уже втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году», — сказал он.

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По словам президента, «есть очень значительный рост по производству боеприпасов, в частности для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство таких чрезвычайно нужных вещей как боеприпасы для наших отечественных дронов. Важные результаты в производстве наших ракет. Количество и качественные показатели по ракетам уже ощутимо больше. и будут еще больше».

Зеленский отметил, что «в нашем оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. Уже 45 компаний ОПК — это не государственные компании. И мы должны наращивать использование этой силы, одной из главных сил человеческой натуры — силы предпринимательства».

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По его словам, «мы упрощаем все процедуры от импорта комплектующих до процедуры допуска к эксплуатации. Правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов».

«Отдельное внимание — производству взрывчатых веществ и порохов. Это вопрос специальной химии. Он действительно крайне сложен. И не только для нас, но и для большинства мира. Везде это на сегодняшний день дефицит. Инвестиции в этой сфере особенно нужны, и мы будем наращивать их» , — сказал он.

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Президент отметил, что Украина договорилась с частью ведущих государств и, соответственно, компаний мира о совместном производстве. «В настоящее время в нашем оборонном комплексе задействованы 300 тысяч работников и работниц. Я благодарен им всем», — сказал Зеленский.

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