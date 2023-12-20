Украина готова инвестировать в совместное производство оружия в США — Умеров — Finance.ua
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Украина готова инвестировать в совместное производство оружия в США — Умеров

Казна и Политика
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Министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) и помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Фото: Минобороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) и помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Фото: Минобороны Украины
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готова инвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний.
Об этом Рустем Умеров сказал на встрече с помощником государственного секретаря США Джеймсом О’Брайеном, который находится с визитом в Киеве, передает пресс-служба Минобороны Украины.
В частности, Умеров очертил свои приоритеты в течение 100 дней в должности министра, среди которых борьба с коррупцией, прозрачные закупки и производство нового вооружения.
Он также проинформировал О’Брайена о запуске Государственного оператора тыла как ключевую часть новой архитектуры закупок.
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По словам Умерова, проведение финансового аудита под руководством замминистра обороны Юрия Джигира является еще одним приоритетом.
Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.
«С целью локализации оборонного производства в Украине были проведены два международных форума с участием десятков иностранных компаний — в Киеве и Вашингтоне. В фокусе внимания оборонного ведомства есть развитие военных инноваций, в частности производство и закупка дронов разных модификаций», — отметили в Минобороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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