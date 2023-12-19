Тыловые закупки для армии в следующем году планируют на 95 миллиардов — Finance.ua

Тыловые закупки для армии в следующем году планируют на 95 миллиардов Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Тыловые закупки для армии в следующем году планируют на 95 миллиардов

Государственное предприятие «Государственный оператор тыла» проведет закупки для армии в 2024 году на общую сумму около 95 млрд грн, комиссия закупочного агентства при этом составит 0,4%.

Об этом заявил глава ГП «Государственный оператор тыла» Арсен Жумадилов, презентуя цели закупочного агентства на 2024 год.

«Общий объем того, что будет на год закупаться по тем направлениям, которые уже доведены до государственного аппарата, будет составлять по результатам 2024 года ориентировочно 95 млрд грн. Наша комиссия при этом будет составлять 0,4%, установлен потолок не более 250 млн грн. Путем несложных упражнений вы можете понять, что фактическая комиссия будет составлять ориентировочно 0,25−0,3%. Для понимания, международные закупочные агентства берут от 4% до 7%, натовское агентство берет 7,5%, на уровне национальных правительств агентства берут 2,5% и более процентов», — сообщил Жумадилов.

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Он отметил, что «Государственный оператор тыла» обеспечивает нелетальные потребности армии, чтобы ВСУ могли сфокусироваться на главной миссии, «чтобы они не думали о еде, об одежде, о горючем, чтобы они сфокусировались на том, что больше всего нужно — на победе».

По его словам архитектура подотчетности агентства довольно разветвленная. Агентство находится в ведении Минобороны, которое формирует политику и контролирует ее выполнение. В скором времени будет создан наблюдательный совет агентства, который будет осуществлять контроль менеджмента агентства и антикоррупционную функцию, не будет подчиняться генеральному директору, а будет подотчетен наблюдательному совету.

«Что мы будем закупать в 2024 году? Одежду, продукты, ГСМ (горюче-смазочные материалы), медицинское имущество», — сообщил Жумадилов.

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Руководитель закупочного агентства также отметил, что уже проведены рыночные консультации и озвучены требования к поставщикам и товарам по категориям горючее, масла и смазки. До 22 декабря т.г. состоятся консультации по охлаждающим жидкостям и другим типам смазочных масел. Объявления тендеров по маслам НАТО пройдут с 22 декабря, другим видам смазочных масел и жидкостей — до 28 декабря. Первые поставки начнутся в январе 2024 года.

Рыночные консультации по закупке обмундирования, обуви, белья и т. д. уже проведены, сообщил руководитель агентства. Оглашение тендеров по категориям на первый квартал состоится с 22 декабря с.г., а первые поставки запланированы на январь 2024 года.

Продолжается работа и по закупкам по направлению питания. Первые поставки через новое агентство запланированы на апрель 2024 года.

Среди стратегических целей агентства — непрерывность обеспечения потребностей ВСУ.

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Укрінформ По материалам:

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