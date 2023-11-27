В Киевской области разоблачили схему хищения средств на закупках продовольствия для военных — Finance.ua

В Киевской области разоблачили схему хищения средств на закупках продовольствия для военных Сегодня 19:14 — Криминал

В Киевской области разоблачили схему хищения средств на закупках продовольствия для военных

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевской области на сделках с продовольствием для их личного состава на миллионы гривен.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов. Они забирали не менее 30% продуктов из состава, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.

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«Остаток» продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал «пустые» накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге вели учет продуктов, не выданных солдатам перед их продажей.

Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и производило полную оплату продуктов питания. При этом наличные деньги злоумышленники присваивали.

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В настоящее время получены доказательства о присвоении не менее 5 млн грн.

Должностные лица воинской части и один из коммерсантов уведомлены о подозрении по статьям завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст.).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.

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