4 миллиона долларов и слитки золота: ГБР задержало депутата Ровенского областного совета — Finance.ua

4 миллиона долларов и слитки золота: ГБР задержало депутата Ровенского областного совета Сегодня 11:30 — Криминал

4 миллиона долларов и слитки золота: ГБР задержало депутата Ровенского областного совета, Фото: ДБР

У депутата Ровенского областного совета обнаружили незадекларированное имущество на миллионы долларов. В ходе обысков обнаружили золотые слитки и оружие.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Работники ГБР обнаружили у депутата Ровенского областного совета, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП „Леса Украины“, незадекларированное имущество на миллионы долларов», — говорится в сообщении.

Фигурант до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Потом занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП «Леса Украины».

Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

Фото: ДБР

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе, в его доме и на рабочем месте депутата и членов его семьи. В ходе следственных действий обнаружено и изъято только наличными свыше 4 млн долларов США в разной валюте.

Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Фото: ДБР

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых вел строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных «избраннику».

Ему вручили подозрение по статье незаконного обогащения (ст. 368−5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Также в Национальное агентство по предотвращению коррупции направлено письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.

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