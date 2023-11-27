Глава «Лесов Украины» анонсировал «жесткие кадровые чистки» на всех уровнях — Finance.ua
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Глава «Лесов Украины» анонсировал «жесткие кадровые чистки» на всех уровнях

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Глава «Лесов Украины» анонсировал «жесткие кадровые чистки» на всех уровнях
Глава «Лесов Украины» анонсировал «жесткие кадровые чистки» на всех уровнях, Фото: shutterstock
Директор государственного предприятия «Леса Украины» Юрий Болоховец анонсировал увольнение должностных лиц по результатам внутренних служебных расследований.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«В течение года безопасность ГП „Леса Украины“ фиксировала факты нарушений, собирала информацию, проводила служебные расследования, передавала материалы правоохранителям», — написал Болоховец.
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Он отметил, что есть «реальный результат», но не стал указывать детали — лишь добавил, что «скоро все узнаете».
По словам главы «Лесов Украины», «жесткие кадровые чистки» пройдут «на всех уровнях».
В мае полиция сообщала, что один из руководителей филиала «Коломыйского лесного хозяйства» ГП «Леса Украины» потребовал неправомерную выгоду у местного жителя за продажу дров. Человек по документам выписал 10 кубов древесины, а должен был получить в несколько раз больше. За это чиновник просил 150 тысяч гривен.
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В сентябре в Офисе генерального прокурора рассказали, что правоохранители вручили подозрение чиновнику филиала «Ананьевское лесное хозяйство» в Одесской области. По данным следствия, он незаконно выдал разрешение на вырубку более 500 деревьев разных пород и диаметров. Ущерб окружающей среде оценили в 79 миллионов гривен.
Предприятие создано в рамках второго этапа реформы лесного хозяйства Украины в октябре 2022 года. Это произошло через слияние специализированных государственных лесохозяйственных предприятий, относившихся к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов.
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Все 100% акций компании принадлежат государству. Однако «Леса Украины» не финансируются из государственного бюджета, а самостоятельно обеспечивают свою хозяйственную деятельность.
В управлении предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
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