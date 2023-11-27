Глава «Лесов Украины» анонсировал «жесткие кадровые чистки» на всех уровнях — Finance.ua

Глава «Лесов Украины» анонсировал «жесткие кадровые чистки» на всех уровнях
Директор государственного предприятия «Леса Украины» Юрий Болоховец анонсировал увольнение должностных лиц по результатам внутренних служебных расследований.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«В течение года безопасность ГП „Леса Украины“ фиксировала факты нарушений, собирала информацию, проводила служебные расследования, передавала материалы правоохранителям», — написал Болоховец.
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Он отметил, что есть «реальный результат», но не стал указывать детали — лишь добавил, что «скоро все узнаете».
По словам главы «Лесов Украины», «жесткие кадровые чистки» пройдут «на всех уровнях».
В мае полиция сообщала, что один из руководителей филиала «Коломыйского лесного хозяйства» ГП «Леса Украины» потребовал неправомерную выгоду у местного жителя за продажу дров. Человек по документам выписал 10 кубов древесины, а должен был получить в несколько раз больше. За это чиновник просил 150 тысяч гривен.
В сентябре в Офисе генерального прокурора рассказали, что правоохранители вручили подозрение чиновнику филиала «Ананьевское лесное хозяйство» в Одесской области. По данным следствия, он незаконно выдал разрешение на вырубку более 500 деревьев разных пород и диаметров. Ущерб окружающей среде оценили в 79 миллионов гривен.
Предприятие создано в рамках второго этапа реформы лесного хозяйства Украины в октябре 2022 года. Это произошло через слияние специализированных государственных лесохозяйственных предприятий, относившихся к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов.
Все 100% акций компании принадлежат государству. Однако «Леса Украины» не финансируются из государственного бюджета, а самостоятельно обеспечивают свою хозяйственную деятельность.
В управлении предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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