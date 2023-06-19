ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины»

Криминал
43
ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины»
ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины», Фото: ДБР
Сотрудники ГБР разоблачили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, обустроенную в служебных помещениях филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» ГСЛП «Леса Украины».
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Организовали криптоферму:
  • бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал;
  • его заместитель, ныне занимающий должность директора;
  • главный бухгалтер;
  • другие ответственные лица.
Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, обеспечившее работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц.
Читайте также
Средства за израсходованную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.
По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом по меньшей мере 4 млн грн.
Также из-за систематической перегрузки коммунальных сетей происходило обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктуры.
Читайте также
Во время проведения следственных действий в служебных помещениях Филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» обнаружили и изъяли технологическое оборудование, обеспечивающее деятельность майнинг-центра, а именно: флеш накопители, компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, видеокарты, блоки питания, материнские платы, процессоры, жесткие диски, охладители для процессоров, переходники, серверы и диски, на которых хранится бесперебойное видеонаблюдение, а также документы, подтверждающие преступную деятельность.
Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн.
Читайте также
Возбуждено уголовное производство по факту растраты государственного имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.