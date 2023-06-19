ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины» — Finance.ua

ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины»
Сотрудники ГБР разоблачили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, обустроенную в служебных помещениях филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» ГСЛП «Леса Украины».
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Организовали криптоферму:
- бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал;
- его заместитель, ныне занимающий должность директора;
- главный бухгалтер;
- другие ответственные лица.
Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, обеспечившее работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц.
Средства за израсходованную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.
По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом по меньшей мере 4 млн грн.
Также из-за систематической перегрузки коммунальных сетей происходило обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктуры.
Во время проведения следственных действий в служебных помещениях Филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» обнаружили и изъяли технологическое оборудование, обеспечивающее деятельность майнинг-центра, а именно: флеш накопители, компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, видеокарты, блоки питания, материнские платы, процессоры, жесткие диски, охладители для процессоров, переходники, серверы и диски, на которых хранится бесперебойное видеонаблюдение, а также документы, подтверждающие преступную деятельность.
Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн.
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