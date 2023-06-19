ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины» — Finance.ua

ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины» Сегодня 16:45 — Криминал

ГБР разоблачило подпольную криптоферму, организованную чиновниками «Лесов Украины», Фото: ДБР

Сотрудники ГБР разоблачили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, обустроенную в служебных помещениях филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» ГСЛП «Леса Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организовали криптоферму:

бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал;

его заместитель, ныне занимающий должность директора;

главный бухгалтер;

другие ответственные лица.

Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, обеспечившее работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптокошельках должностных лиц.

Читайте также Количество дел о рейдерстве в этом году уже больше, чем за весь 2022 год

Средства за израсходованную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом по меньшей мере 4 млн грн.

Также из-за систематической перегрузки коммунальных сетей происходило обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктуры.

Читайте также В Украине выявили более 600 случаев исчезновения гуманитарки для военных

Во время проведения следственных действий в служебных помещениях Филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» обнаружили и изъяли технологическое оборудование, обеспечивающее деятельность майнинг-центра, а именно: флеш накопители, компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, видеокарты, блоки питания, материнские платы, процессоры, жесткие диски, охладители для процессоров, переходники, серверы и диски, на которых хранится бесперебойное видеонаблюдение, а также документы, подтверждающие преступную деятельность.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн.

Возбуждено уголовное производство по факту растраты государственного имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.