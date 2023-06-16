В Украине выявили более 600 случаев исчезновения гуманитарки для военных — Finance.ua

В Украине выявили более 600 случаев исчезновения гуманитарки для военных Сегодня 12:23 — Криминал

С начала года было выявлено более 600 случаев неполучения гуманитарной помощи военными.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи около 100 воинских частей осуществили Министерство обороны Украины и Государственная таможенная служба в течение января-мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах.

Государственная таможенная служба Украины составила 115 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, ввозимыми как гуманитарная помощь. Ведомство направило 159 сообщений в правоохранительные органы о противоправных действиях, содержащих признаки преступления, согласно статьям 201−2, 358 и 190 Уголовного кодекса Украины. По многим случаям проверки еще продолжаются.

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«Такие результаты достигнуты благодаря оперативному обмену информацией между Минобороны и Гостаможслужбой относительно подтверждения получения военными частями товаров гуманитарной помощи, а также выявления и пресечения таможенных правонарушений», — говорится в сообщении.

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Укрінформ По материалам:

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