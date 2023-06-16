Чиновник из Минобороны переправлял мужчин за границу во время мобилизации: регистрировали как волонтеров — Finance.ua

Чиновник из Минобороны переправлял мужчин за границу во время мобилизации: регистрировали как волонтеров Сегодня 10:34 — Криминал

В Офисе генерального прокурора завершено досудебное расследование по делу руководителя одного из подразделений Министерства обороны, которое вместе с двумя сообщниками во время мобилизации переправляло мужчин за границу. Им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, военный с двумя сообщниками, среди которых был работник военкомата, в обмен на денежное вознаграждение переправлял мужчин призывного возраста за границу.

Для этого они использовали систему Шлях, регистрируя уклонистов волонтеров, что давало им возможность беспрепятственно пересечь границу Украины.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что зафиксировано уже два документированных случая такой деятельности, но их может быть больше.

Подозреваемых обвиняют в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 332 У К Украины . 3 ст. 332 У К Украины . В настоящее время идет расследование для установления всех лиц, причастных к этому преступлению.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.