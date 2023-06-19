Количество дел о рейдерстве в этом году уже больше, чем за весь 2022 год — Finance.ua

Количество дел о рейдерстве в этом году уже больше, чем за весь 2022 год Сегодня 13:31 — Криминал

Рейдерство в Украине постепенно «оживает»: за первые пять месяцев 2023 года уже было зарегистрировано на 12% больше производств, чем за весь предыдущий год. Однако это все еще меньше, чем в соответствующий период до войны в 2021 году. В этом году в суд попало всего 10% от общего количества производств — и это только дела о подделке бумаг.

За пять месяцев 2023 года в Украине учитывалось 147 уголовных производств по фактам рейдерских действий. Это уже на 12% больше, чем за полный прошлый год — в 2022-м насчитывалось 131. Вместе с тем в этом году таких дел в 2,7 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года — тогда было зарегистрировано 398 производств

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

За что открывают больше всего производств:

больше всего производств в текущем году — 87 — касаются подделки документов (ст. 205−1 УКУ). Для сравнения, почти такое же количество дел было зафиксировано за весь 2022 год. Вместе с тем в период января-мая 2021 года их учитывалось в 3,5 раза больше — 305 производств.

по фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в течение пяти месяцев 2023 правоохранители расследовали 43 дела. Это уже в полтора раза больше, чем за весь прошлый год и на 26% меньше, чем за соответствующий период 2021-го.



Меньше всего рейдерских дел в последние годы касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206−2 УКУ). Так, за пять месяцев 2023 их насчитывалось 17, в течение всего 2022 — 15, а в январе-мае 2021 года — 35.

Следует отметить, что в этом году на судебное разбирательство попали только производства, открытые по фактам подделки документов (ст. 205−1 УКУ). Так, в 2023 году правоохранители передали на рассмотрение судей только 14 производств, что составляет менее 10% от общего количества. В соответствующий период 2021 года в суды было направлено 33% производств — речь идет о 133 делах по той же статье.

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