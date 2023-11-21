В одной из воинских частей в Черниговской области нашли убытки на 40 млн гривен — Finance.ua

В одной из воинских частей в Черниговской области нашли убытки на 40 млн гривен Сегодня 10:45 — Криминал

В одной из воинских частей в Черниговской области нашли убытки на 40 млн гривен

Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области на сумму 38,8 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн», — сказано в сообщении.

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В частности, самое масштабное из четырех нарушений — безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно меняло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Причем в период с октября 2022-го по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных.

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Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен.

В ходе проверки Службы внутреннего аудита Минобороны установлены факты препятствования действиям аудиторов.

Относительно нарушений должностных лиц, в частности командира воинской части, приведших к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы.

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