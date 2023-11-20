Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами — Finance.ua

Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами Сегодня 15:47 — Криминал

Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами, Фото: nabu.gov.ua

Правоохранители разоблачили преступную схему с участием руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Чиновники подозреваются в завладении госсредствами на сумму более 62 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ).

Следствие установило, что на протяжении 2020−2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу.

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С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021—2022 годах средства на сумму более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления.

Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

В настоящее время подозреваются шесть человек:

Глава Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

Инфографика: НАБУ

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