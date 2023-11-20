Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами — Finance.ua

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Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами

Криминал
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Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами
Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами, Фото: nabu.gov.ua
Правоохранители разоблачили преступную схему с участием руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Чиновники подозреваются в завладении госсредствами на сумму более 62 миллионов гривен.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ).
Следствие установило, что на протяжении 2020−2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.
Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу.
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С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021—2022 годах средства на сумму более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления.
Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.
В настоящее время подозреваются шесть человек:
  • Глава Госспецсвязи и его заместитель;
  • гендиректор и сотрудник госпредприятия;
  • владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.
Инфографика: НАБУ
Инфографика: НАБУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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