Хотели построить элитный городок. На Днепропетровщине разоблачена банда на миллиардной схеме с землей — Finance.ua

Хотели построить элитный городок. На Днепропетровщине разоблачена банда на миллиардной схеме с землей Сегодня 11:46 — Криминал

Хотели построить элитный городок. На Днепропетровщине разоблачена банда на миллиардной схеме с землей, Фото: www.gp.gov.ua

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении шести участникам преступной организации за незаконное завладение землями водного фонда стоимостью более 1 млрд грн для застройки элитного городка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, легализация имущества, создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

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По данным следствия, бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и два «криминальных авторитета» создали преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей.

Они разработали схему незаконного завладения 35 земельными участками водного фонда в Самарском заливе.

Чиновник организовал вынесение незаконных распоряжений по выделению указанных земель в частную собственность. Остальные участники обеспечили оформление имущественных земельных прав на членов семьи и подконтрольных людей.

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В дальнейшем подозреваемые планировали изменить целевое назначение земель и построить элитный коттеджный городок. Согласно официальным данным Фонда государственного имущества Украины, стоимость 70 га захваченных земель составляет более 1 млрд гривен.

Участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе спецоперации проведено 30 санкционированных обысков по местам жительства задержанных. Изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, оружие, денежные средства на сумму более 200 тыс. долларов США, 80 тыс. евро, мобильные телефоны, элитные автомобили, черновые записи.

В настоящее время в суд направлено ходатайство по избранию подозреваемым меры пресечения — содержания под стражей без определения размера залога.

Мероприятия по раскрытию противоправной деятельности проводились прокурорами совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в области ДСР Нацполиции Украины.

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