В Киеве разоблачили фиктивные пункты обмена валют, в которых продавали фальшивые доллары — Finance.ua
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В Киеве разоблачили фиктивные пункты обмена валют, в которых продавали фальшивые доллары

Криминал
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В Киеве разоблачили фиктивные пункты обмена валют, в которых продавали фальшивые доллары
В Киеве разоблачили фиктивные пункты обмена валют, в которых продавали фальшивые доллары
В Киеве разоблачена группа лиц, продававших фальшивые доллары через фиктивные обменные пункты.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, злоумышленники обустроили на территории г. Киева фиктивные пункты обмена валют, которые работали незаконно, используя лицензии других субъектов хозяйствования.
Один из пострадавших, которому продали фальшивые деньги, обратился в правоохранительные органы.
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В рамках начатого уголовного производства стражи порядка задокументировали факт продажи 1,5 тыс. фальшивых американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом в 100 долларов США каждая.
В ходе обысков установлен еще один обменный пункт, в котором злоумышленники также реализовали фальшивые деньги. В помещении изъяли наличные деньги в иностранной и отечественной валюте и технику на общую сумму более 2 млн гривен.
В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к совершению незаконный деяний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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