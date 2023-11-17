Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда

Криминал
58
Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда
Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда, Фото: vechirniy.kyiv.ua
В Киеве правоохранители проводят проверку в отношении законности деятельности благотворительного фонда.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
«Вчера вечером в соцсетях распространилось видео конфликта между гражданами в Оболонском районе столицы по поводу сбора денег на нужды украинских военных. На место прибыли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
Читайте также
Правоохранители урегулировали конфликт и доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса. В рамках возбужденного уголовного производства дознаватели проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.