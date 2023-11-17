Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда — Finance.ua

Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда Сегодня 16:30 — Криминал

Деньги на ВСУ: правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда, Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Киеве правоохранители проводят проверку в отношении законности деятельности благотворительного фонда.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

«Вчера вечером в соцсетях распространилось видео конфликта между гражданами в Оболонском районе столицы по поводу сбора денег на нужды украинских военных. На место прибыли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Правоохранители урегулировали конфликт и доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса. В рамках возбужденного уголовного производства дознаватели проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

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