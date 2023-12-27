Украина начала импортировать соль из Африки, поскольку с добычей в Закарпатье есть проблемы — Finance.ua

Украина начала импортировать соль из Африки, поскольку с добычей в Закарпатье есть проблемы Сегодня 12:19 — Мир

Украина начала импортировать соль из Африки, поскольку с добычей в Закарпатье есть проблемы

Украина вынуждена закупать техническую соль в Африке, поскольку Буштынское месторождение соли в Закарпатской области не работает на полную мощность.

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Закарпатской ОВ Виктор Никита.

«Ситуация с закарпатской солью такова: предприятие начало разрабатывать месторождение в 2022 году, после российского вторжения. Работа запускалась очень быстрыми темпами и постоянно возникали проблемы. Это вопрос и профессионального уровня работников, и георазведки», — отметил он.

По словам главы ОВА, проблема заключалась в том, что на момент запуска разработки месторождения не была должным образом проведена геодезия.

«Они сначала не планировали бетонировать шахту, впоследствии, когда проход начал засыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново копали, ставили металлоконструкции, укрепляли и т. д. », — рассказал Никита.

Также, если месторождение заработает в полную силу, существует риск уничтожить грузовиками трассы Мукачево-Рогатин и Киев-Чоп.

«Мощности этой шахты должны обеспечивать все потребности страны в технической соли. А это 400 тысяч тонн в год. Теперь представьте себе, что эти 400 тысяч тонн уедут с места добычи грузовыми автомобилями…» — отметил глава Закарпатской ОВА.

По его словам, власти планируют договориться с Укрзализныцей о прокладке отдельного пути к месторождению.

«Договоренности есть, но этот вопрос не закрыт на сегодняшний день, потому что предприятие сейчас использовало все инвестиции», — рассказал глава ОВА.

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В частности, средства были вложены в строительство туннеля и прохода в солевую шахту.

Чтобы наладить инфраструктуру, провести разведку месторождения, доделать проход, нужен еще год. Инвестор вложил в этот проект уже около 170 млн грн.

На Буштинском месторождении сейчас добывают около 45 тонн технической соли в сутки. При необходимости могут увеличивать цифру до 200 тонн из которой выходит 600 тонн смеси для посыпания дорог).

«Этого хватит Закарпатью для себя и соседних областей. Но такое количество технической соли не покроет все потребности страны», — подчеркнул Виктор Никита.

Потому техническую соль сейчас доставляют из африканских стран по 2500 грн за тонну.

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До войны стоимость тонны технической соли из Артемсоли составляла 1500 грн. Когда в 2022-м не было никакой соли, ее завозили по цене 7000−9000 грн за тонну.

Стоимость закарпатской соли из Буштинского месторождения сейчас составляет 3000 грн, но качество на порядок выше африканского, утверждает председатель ОВА.

«Производитель проводил экспертизы, она прекрасно растворяется. Поэтому закарпатскую соль будут покупать. Плюс, если учесть логистику, то соль, поступающая в порты, где-то там на юге страны и будет осваиваться, а мы своей сможем закрывать потребности запада и центра», — отметил он.

Економічна Правда По материалам:

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