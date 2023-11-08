Украина получит $550 миллионов на восстановление сельского хозяйства — Finance.ua

Украина получит $550 миллионов на восстановление сельского хозяйства Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Украина получит $550 миллионов на восстановление сельского хозяйства

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали грантовое и кредитное соглашения в рамках проекта Всемирного банка для восстановления сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование проекта состоит из займа Всемирного банка в размере $230 млн из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки, поддерживаемой Правительством Японии, и гранта в размере $320 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины.

Цель проекта — поддержать доступ сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

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$500 млн из общего объема средств будут направлены на финансирование Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в 2023—2024 годах с фокусом на аграрные предприятия. Привлеченные средства позволят уменьшить стоимость заимствований для аграриев, несмотря на войну, чтобы они могли продолжить сельскохозяйственное производство. Этот компонент проекта будет внедряться Фондом развития предпринимательства.

Сельхозпроизводители также смогут получить гранты, на которые предусмотрено около $50 млн.

«Сельское хозяйство несет значительный ущерб от агрессивной войны россии, что имеет негативные последствия для продовольственной безопасности как Украины, так и всего мира. Подписание соглашений между Украиной и Всемирным банком чрезвычайно своевременно и необходимо для обеспечения непрерывного доступа к финансированию аграрного бизнеса Украины», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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