Как за год изменилась экономическая ситуация в Украине — Finance.ua

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Как за год изменилась экономическая ситуация в Украине

Казна и Политика
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Как за год изменилась экономическая ситуация в Украине
Как за год изменилась экономическая ситуация в Украине
Экономика Украины несет огромные убытки из-за полномасштабной российской агрессии, и без помощи западных партнеров в госбюджете может образоваться «дыра». Однако почти за два года войны Украина все же сумела адаптироваться к нынешним условиям, и международные организации даже начали осторожно прогнозировать экономический рост.
Об этом пишет «Слово и дело».
ВВП Украины в прошлом году пережил самое глубокое падение за всю историю независимости — сократился на 29,1%. Причиной стало полномасштабное вторжение россии, которое привело к оккупации территорий, разрушению инфраструктуры и производства, блокадам черноморских портов, разрушению логистики и массовой миграции.
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В этом году украинская экономика возобновила рост, в Нацбанке ожидают, что по итогам года он составит 4,9%. В сентябре, например, рост ВВП составил 9,1% по сравнению с прошлым годом.
Также в Украине замедлилась инфляция: в этом сентябре она составила 7,1% по году против 24,6% в сентябре 2022-го. По итогам прошлого года инфляция в Украине составила 26,6%, в текущем году Нацбанк прогнозирует 5,8%.
Официальный курс доллара в Украине составил 6 ноября 36,17 грн. Ровно год назад доллар стоил 36,56 грн. Отметим, что с 3 октября Национальный банк перешел от фиксированного курса в режим управляемой гибкости.
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Учетная ставка с 27 октября в Украине снижена до 16% годовых. Кроме того, большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ ожидают, что в декабре учетная ставка будет снижена еще на один процентный пункт.
После начала войны НБУ установил учетную ставку на уровне 25% (с 10%). В этом году ее снижали до 22%, затем до 20%, теперь до 16%.
По сравнению с прошлым годом, Украина нарастила объем международных резервов — 39,72 млрд долларов по состоянию на конец сентября против 23,93 млрд в аналогичный период 2022-го.
При этом во время полномасштабной войны резервы Украины несколько раз установили рекорд за время независимости. Одна из причин — регулярное поступление финансовой помощи в валюте от западных партнеров.
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Товарооборот Украины за девять месяцев этого года составил 73,7 млрд долларов, это почти столько же, сколько за январь-сентябрь 2022-го — 72,3 млрд долларов.
В этом году в Украину чаще ввозили автомобили, оборудование и транспорт, продукцию химической промышленности и топливно-энергетические товары. В топ-3 товаров на экспорт вошли продукты, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспорт.
По сравнению с прошлым годом вырос дефицит государственного бюджета Украины — до 900 млрд гривен против 638,7 млрд по итогам января-октября 2022-го.
Также вырос объем государственного и гарантированного государством долга — 133,62 млрд долларов на конец сентября. В прошлом году он составил 98,1 млрд.
А фактические государственные заимствования за десять месяцев составили 1 трлн 341,4 млрд гривен. За аналогичный период 2022 года они составили 932,4 млрд гривен.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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