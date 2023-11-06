Украине в 2024 году грозит «дыра» в 29 млрд долларов без поддержки союзников, — Минфин Сегодня 15:03

Украине в 2024 году грозит «дыра» в 29 млрд долларов без поддержки союзников, — Минфин

Украину в следующем году может ждать экономический кризис без финансовой поддержки со стороны стран-партнеров. В бюджете может образоваться «дыра» на сумму около 29 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет Politico

Чиновник отмечает важность дальнейшего оказания стране помощи от союзников, а также отмечает, что почти 30-миллиардная «дыра» в Украине негативно повлияет и на государства Европейского союза.

«Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС», — сказал чиновник журналистам.

Как заявил глава Минфина, Украина нуждается в срочной помощи и открыта для реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.

Читайте также Дефицит госбюджета вырос до 900 млрд грн

«Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки поддержки Украины. Нам нужны деньги с начала следующего года», — отмечает Марченко.

Предупреждая о возможных проблемах для ЕС из-за задержки финансирования Украины, министр выразил мнение, что последствия экономического кризиса «будут очень, очень травматичны не только для Украины, но и для всей Европы».

«Ибо это может иметь последствия и для Европы… в связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ», — сказал он.

Также Марченко снова призвал союзников передать Украине около 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами G7 после начала агрессором широкомасштабного вторжения.

«Для Украины является законным приоритетом получение этих замороженных российских активов для восстановления Украины», — заявил глава Минфина.

Справка Finance.ua:

Напомним, что помощь Украине со стороны Евросоюза заканчивается в декабре. Европейская комиссия пообещала выделить Киеву пакет в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года, но согласование было заблокировано после того, как Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования для Украины;

также недавно правительство Украины передало Еврокомиссии предварительный проект плана помощи ЕС на 50 млрд евро;



ранее сообщалось, что в ЕС в начале ноября поддержали использование доходов от замороженных активов россии в пользу Украины. Как отметила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, Еврокомиссия планирует выдвинуть юридические предложения уже в декабре.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.