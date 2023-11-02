Дефицит госбюджета вырос до 900 млрд грн — Finance.ua

Дефицит госбюджета вырос до 900 млрд грн Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Дефицит госбюджета вырос до 900 млрд грн

За октябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 139,4 млрд гривен, что меньше, чем в сентябре (144,1 млрд грн), но больше, чем в августе (125,7 млрд грн).

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Кроме собственных доходов, в госбюджет зачисляют средства, полученные в виде грантов: в октябре Украина получила 42 млрд гривен от США.

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Всего за январь-октябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1414,3 млрд грн, в том числе 404,9 млрд в виде грантов (из них 398,5 млрд грн от США).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-октябре 2023 года составили 384,4 млрд грн, из которых 41,1 млрд грн поступило в октябре.

В целом, по итогам января-октября 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2 206 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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В то же время кассовые расходы госбюджета за январь-октябрь 2023 составили 3 113,9 млрд грн, в том числе общего фонда — 2 346 млрд грн, или 95,1% от росписи.

В итоге за десять месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 900 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 923,1 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-октябрь 2023 дефицита в сумме 1 478 млрд гривен.

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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — октябрь 2023 составили 1 341,4 млрд грн, или 86,3% от запланированных на этот период:

от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 452 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 141,5 млрд грн ($3,1 млрд и 709,3 млн евро);

из внешних источников поступило 889,4 млрд грн (или $24,3 млрд), в том числе 594,1 млрд грн (15 млрд евро) макрофинансовой помощи от ЕС и 131,4 млрд грн (2,7 млрд СДР) — от МВФ.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь — октябрь 2023 года составили 383 млрд грн (97,5% плана), платежи по обслуживанию — 187,5 млрд грн (100% плана).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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