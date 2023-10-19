Бюджет-2024 принят в первом чтении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджет-2024 принят в первом чтении

51
Бюджет-2024 принят в первом чтении
Бюджет-2024 принят в первом чтении
Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении.
За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов.
По словам заместителя председателя финкомитета ВР Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция «Слуга народа» — 200.
Также за проект бюджета голоса отдали:
  • «Платформа за жизнь и мир» — 17,
  • «За будущее» — 14,
  • «Голос» — 16,
  • «Доверие» — 16,
  • «Восстановление Украины» — 11,
  • «Внефракционные» — 11.
Фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» за проект бюджета не отдали ни одного голоса.
По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.
Читайте также
«Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета», — отметил депутат
Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом:
  • доходы — на сумму 1.746,3 млрд грн,
  • расходы — на сумму 3.308,9 млрд грн,
  • предельный объем дефицита — на сумму 1.593,6 млрд грн.
Напомним, к первому чтению у депутатов было не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предполагалось увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.