Бюджет-2024 принят в первом чтении — Finance.ua

Бюджет-2024 принят в первом чтении Сегодня 13:17

Бюджет-2024 принят в первом чтении

Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении.

За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов.

По словам заместителя председателя финкомитета ВР Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция «Слуга народа» — 200.

Также за проект бюджета голоса отдали:

«Платформа за жизнь и мир» — 17,

«За будущее» — 14,

«Голос» — 16,

«Доверие» — 16,

«Восстановление Украины» — 11,

«Внефракционные» — 11.

Фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» за проект бюджета не отдали ни одного голоса.

По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.

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«Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета», — отметил депутат

Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом:

доходы — на сумму 1.746,3 млрд грн,

расходы — на сумму 3.308,9 млрд грн,

предельный объем дефицита — на сумму 1.593,6 млрд грн.

Напомним, к первому чтению у депутатов было не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предполагалось увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен.

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