Бюджет-2024 принят в первом чтении — Finance.ua

Бюджет-2024 принят в первом чтении
Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении.
За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов.
По словам заместителя председателя финкомитета ВР Ярослава Железняка, больше всего голосов за проект бюджета отдала фракция «Слуга народа» — 200.
Также за проект бюджета голоса отдали:
- «Платформа за жизнь и мир» — 17,
- «За будущее» — 14,
- «Голос» — 16,
- «Доверие» — 16,
- «Восстановление Украины» — 11,
- «Внефракционные» — 11.
Фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» за проект бюджета не отдали ни одного голоса.
По словам Ярослава Железняка, парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год.
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«Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета», — отметил депутат
Основные показатели проекта бюджета в первом чтении выглядят следующим образом:
- доходы — на сумму 1.746,3 млрд грн,
- расходы — на сумму 3.308,9 млрд грн,
- предельный объем дефицита — на сумму 1.593,6 млрд грн.
Напомним, к первому чтению у депутатов было не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предполагалось увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен.
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