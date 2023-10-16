Печать гривны и секвестр госбюджета. Гетманцев назвал сценарии при отсутствии внешнего финансирования — Finance.ua

Печать гривны и секвестр госбюджета. Гетманцев назвал сценарии при отсутствии внешнего финансирования Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Печать гривны и секвестр госбюджета. Гетманцев назвал сценарии при отсутствии внешнего финансирования

Украина вынуждена будет проводить секвестр госбюджета или печатать гривну при отсутствии внешнего финансирования во время войны.

Об этом в интервью Українським Новинам заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Ситуация на финансовом фронте сверхнапряженная. В случае, если мы не найдем средства на внешних рынках… Рынках — это условно говоря, это не о размещении наших евробондов, к сожалению, а финансирование наших партнеров. Если мы у них не найдем деньги, то у нас не так много выходов и все они очень плохие, это секвестр, то есть мы вынуждены будем сокращать все, что можно, а второе — это эмиссия, что тоже налог на бедных, в нашем случае на всех, потому что наше население не богатеет в войну. У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если эти суммы не будут подкреплены нашими партнерами», — рассказал нардеп.

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По его словам, на сегодняшний день относительно гарантирована лишь треть от заложенной в госбюджете-2024 западной помощи.

Гетманцев подчеркнул, что главным риском бюджета является финансирование дефицита, сумма которого не гарантирована и зависит от партнеров Украины, которые зависят от внутриполитических ситуаций.

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«К сожалению, эта ситуация в контексте украинского вопроса может ухудшаться, учитывая предвыборные перипетии наших партнеров из ЕС и США. Может ухудшаться в связи с „усталостью от войны“, которую мы ощущаем со стороны избирателей у наших партнеров. Это также может негативно сказаться на финансировании Украины и может быть, наверное, самой большой ошибкой цивилизованного мира, если эта усталость возобладает», — резюмировал он.

Українські Новини По материалам:

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