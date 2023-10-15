Как война повлияла на заработок и общее финансовое положение украинок — опрос Сегодня 15:48 — Мир

Как война повлияла на заработок и общее финансовое положение украинок — опрос

Как отмечают социологи, все участвовавшие в исследовании целевые группы испытали значительное негативное влияние войны на финансовое положение.

О наибольшем влиянии сообщили украинки, вернувшиеся из-за рубежа, и женщины-ВПЛ. Среди первых доля тех, у кого доход низкий или ниже среднего, выросла втрое — с 17% до 50%. А среди женщин, вынужденных сменить место жительства в пределах страны — вдвое, с 37% до 70%. Среди жен военнослужащих о низком доходе сообщили 5% респонденток, но вместе с тем показатель семей с доходом ниже среднего вырос с 31% до 40%.

Важно и то, что только у 36% опрошенных женщин-ВПЛ их основное жилье не получило разрушений или повреждений, в то время как среди жен военных и вернувшихся в Украину этот показатель составляет 81% и 88% соответственно.

Также социологи отмечают, что на финансовое состояние женщин повлияло и то, что уровень трудоустроенности с начала полномасштабного вторжения рф значительно снизился, так:

— среди женщин ВПЛ уровень трудоустроенности упал с 50% до 35%;

— среди украинских беженок с 41% до 30%;

— среди жен военнослужащих с 63% до 50%.

В соответствии с этим вырос и уровень безработных:

— с 3% до 20% среди ВПЛ;

— с 5% до 11% среди жен военных;

— с 7% до 19% среди вернувшихся беженок.

Смена авторитетов в воспитании детей во время войны

В целом женщины сообщают о том, что их авторитет в воспитании детей значительно вырос после начала полномасштабного вторжения. Вместе с тем жены военнослужащих отмечают, что авторитет вырос у обоих родителей.

В то же время, женщины-ВПЛ отмечают, что при росте собственного авторитета произошло значительное уменьшение авторитета бабушек и дедушек в воспитании детей, а роль отца в семье осталась примерно на том же уровне, что и до начала полномасштабной войны.

Довольны ли украинские женщины личной жизнью в условиях войны

Как отмечают социологи, вопреки высокому уровню стресса и постоянным психологическим вызовам, переездам и страхам женщины из всех целевых групп сохраняют относительно высокий уровень удовлетворенности своими отношениями и семейной жизнью.

Самыми счастливыми оказались вернувшиеся из-за границы женщины, 87% из них отметили, что испытывают удовлетворенность своими отношениями. Среди жен военнослужащих этот показатель находится на уровне 81%, а среди женщин-ВПЛ — достигает 72%.

Так, согласно комментарию социолога, учредителя и директора Gradus Research Евгении Близнюк, несмотря на очевидные сложности и постоянные вызовы, которые ставит война перед украинскими женщинами, более половины респонденток склонны считать, что события 2022−2023 годов сблизили их семьи и увеличили уровень поддержки между членами их семей. Кроме этого, женщины заметили, что во время войны ощутили значительный вклад своих партнеров в родственные отношения, и даже физическое разделение семей не помешало их счастью.

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