Украинский бюджет на военную кампанию в 2024 году составляет 40,7 млрд долларов, и это в 2,5 раза меньше, чем потратит россия — министр финансов — Finance.ua
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Украинский бюджет на военную кампанию в 2024 году составляет 40,7 млрд долларов, и это в 2,5 раза меньше, чем потратит россия — министр финансов

Казна и Политика
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Украинский бюджет на военную кампанию в 2024 году составляет 40,7 млрд долларов, и это в 2,5 раза меньше, чем потратит россия — министр финансов
Украинский бюджет на военную кампанию в 2024 году составляет 40,7 млрд долларов, и это в 2,5 раза меньше, чем потратит россия — министр финансов
Украина потратит на военную кампанию в следующем году 40,7 млрд долларов, в то время как россия закладывает 115 млрд долларов.
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью итальянскому медиа Corriere della Sera.
«Бюджет Украины на военную кампанию в 2024 году — 40,7 млрд долларов США, россии — 115 млрд долларов США, более чем в 2,5 раза больше. Мы направляем все доходы госбюджета и внутренние заимствования по финансированию военной кампании. Без поддержки наших международных партнеров нам пришлось бы значительно снизить невоенные расходы», — сказал министр.
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При этом доля военных расходов составляет более 50% общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. По словам министра, финансовые потребности Украины во внешней помощи в 2024 году составляют 41 млрд долларов.
Он напомнил, что по предложению Европейской комиссии начат такой механизм выделения помощи на 2024−2027 годы на сумму 50 млрд евро через программу Ukraine Facility.
Министр уточнил, что механизм должен быть запущен в ближайшие месяцы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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