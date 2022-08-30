Украина набрала 920 млрд займов с начала войны — Finance.ua

Украина набрала 920 млрд займов с начала войны Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Украина набрала 920 млрд займов с начала войны

За время войны Украина взяла займов на 920 млрд гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 30 августа.

Он напомнил, что Верховная Рада уже пять раз вносила изменения в бюджет по поводу заимствований и планирует еще раз его пересмотреть, проголосовав за кредит для Нафтогаза.

По его данным, после этого решения плановые заимствования увеличатся до 1,488 трлн. гривен (то есть уже в 2,6 раза больше, чем до войны).

Предельный объем дефицита государственного бюджета вырастет до 1,106 трлн. «В 5,9 раз больше, чем планировалось в мирное время в первом варианте Бюджета 2022 года», — уточняет нардеп.

А предельный объем госдолга на сумму до 3,64 трлн гривен и увеличился на 33,7% с начала 2022 года.

По данным Минфина, с начала войны финансирование госбюджета составило 805,3 млрд гривен или 26,95 млрд долларов (на начало августа — ред.). Внешние поступления составили 13,87 млрд долларов или 51% от общего финансирования.

Справка Finance.ua:

25 августа стало известно, что в государственный бюджет уже поступила часть гранта в размере 3 млрд долларов от США через механизм Всемирного банка;

в целом с начала открытой военной агрессии россии при содействии Всемирного банка Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине 8,5 млрд долл. США грантовой помощи;

Европейский Союз предоставит Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 8 млрд евро, а также будет стоять с Украиной до конца войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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