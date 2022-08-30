Украина набрала 920 млрд займов с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина набрала 920 млрд займов с начала войны

Казна и Политика
100
Украина набрала 920 млрд займов с начала войны
Украина набрала 920 млрд займов с начала войны
За время войны Украина взяла займов на 920 млрд гривен.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 30 августа.
Он напомнил, что Верховная Рада уже пять раз вносила изменения в бюджет по поводу заимствований и планирует еще раз его пересмотреть, проголосовав за кредит для Нафтогаза.
Читайте также
По его данным, после этого решения плановые заимствования увеличатся до 1,488 трлн. гривен (то есть уже в 2,6 раза больше, чем до войны).
Предельный объем дефицита государственного бюджета вырастет до 1,106 трлн. «В 5,9 раз больше, чем планировалось в мирное время в первом варианте Бюджета 2022 года», — уточняет нардеп.
Место для вашей рекламы
А предельный объем госдолга на сумму до 3,64 трлн гривен и увеличился на 33,7% с начала 2022 года.
По данным Минфина, с начала войны финансирование госбюджета составило 805,3 млрд гривен или 26,95 млрд долларов (на начало августа — ред.). Внешние поступления составили 13,87 млрд долларов или 51% от общего финансирования.

Справка Finance.ua:

  • 25 августа стало известно, что в государственный бюджет уже поступила часть гранта в размере 3 млрд долларов от США через механизм Всемирного банка;
  • в целом с начала открытой военной агрессии россии при содействии Всемирного банка Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине 8,5 млрд долл. США грантовой помощи;
  • Европейский Союз предоставит Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 8 млрд евро, а также будет стоять с Украиной до конца войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.