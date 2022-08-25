Расходы бюджета составляют почти ₴1 триллион от начала вторжения рф — Шмыгаль — Finance.ua

Расходы бюджета составляют почти ₴1 триллион от начала вторжения рф — Шмыгаль Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Расходы бюджета составляют почти ₴1 триллион от начала вторжения рф — Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения россии расходы государственного бюджета Украины составили около 1 триллиона гривен.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

«С начала полномасштабного вторжения россии расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что более 40% всего, что Украина тратила из государственного бюджета, — это потребности армии: 288 млрд грн на зарплаты военных, 135 млрд грн — на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения.

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«Сегодня украинцы сознательны как никогда. Украинский бизнес и украинские граждане, несмотря на сложности, платят налоги, поскольку знают — так они помогают армии и нашим военным. Другие расходы государства финансируются за счет помощи наших международных союзников и заимствований через военные облигации», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что 180 дней полномасштабной войны показали, что украинцы могут победить врага.

«Мы продемонстрировали устойчивость на институциональном уровне. Мы удержали управляемость государством и всеми звеньями управления», — подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что для Кабинета Министров в этот период определили пять стратегических задач.

«Первое и ключевое — это финансирование армии и обороны нашего государства; второе — это выплата всех социальных обязательств и социальная защита нуждающихся; третье — это макроэкономическая стабильность и перестройка экономики на рельсы военного времени; четвертое — активное движение в плоскости европейской интеграции; пятое — подготовка масштабного Плана восстановления Украины и реализация программ быстрого восстановления», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что украинцы борются за свою историю, свою землю, свою свободу, своих детей и будущее для многих поколений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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